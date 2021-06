Prachtig eerbetoon Lukaku aan Eriksen geeft eenvoudige zege België op Russen kleur

Door Leon ten Voorde



De tragische gebeurtenissen rond Christian Eriksen kwamen een paar uur voor de aftrap in Sint-Petersburg ook keihard binnen in het Belgische kamp. Ga maar na. Zo vierde Romelu Lukaku pas geleden nog de Italiaanse titel met Inter met Eriksen dansend aan zijn zijde. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld speelden jaren samen met Eriksen bij Ajax en Tottenham Hotspur. Vertonghen en Alderweireld zijn zelfs goede vrienden van Eriksen. Ook Nacer Chadli was bij de Spurs teamgenoot van Eriksen. Bondscoach Roberto Martinez sprak vooraf van een voorbereiding die allesbehalve ideaal was. „Maar het nieuws dat hij goed herstelt was een enorme opluchting voor iedereen. We zijn hier om onze job te doen.”

Volledig scherm Romelu Lukaku. © AFP Het zou ook kunnen, zo klonk het in de bespiegelingen vooraf, dat het Lukaku juist een enorme boost zou geven. Hoe dan ook: Lukaku kende een bliksemstart op het EK en gooide meteen alle emoties eruit. Al na tien minuten rende hij naar de camera en riep hij in het Nederlands ‘Chris, Chris sterkte jongen’, gevolgd door ‘I love you’. Het was het eerbetoon aan zijn maatje na zijn eerste goal van het toernooi, die de spits kreeg aangereikt na een enorme misser in de Russische defensie.

Lukaku vond in Sint-Petersburg de afleiding die hij hard nodig had na een middag en avond vol gemengde gevoelens. De spits was de onbetwiste leider van de ploeg, die in de eerste groepswedstrijd nooit serieus werd getest. De Belgen hadden in Sint-Petersburg de extra kwaliteit van Kevin de Bruyne en Eden Hazard niet eens nodig. Hazard mocht twintig minuten voor tijd nog even wat wedstrijdritme op doen. Dat kon allemaal zaterdagavond.

De ontluisterend zwakke Russen gaven je het gevoel dat ze het op het laatste moment nog even als lucky-loser aan het toernooi zijn toegevoegd. De onsamenhangende ploeg speelde zonder idee, was aanvallend onmachtig en stapelde achterin fout op fout. Ook aan de 2-0 ging een enorme flater vooraf. De onzekere doelman Anton Shunin tikte een voorzet van Yannick Carrasco precies voor de voeten van de net ingevallen Thomas Meunier.

Verplicht nummer

Daarmee had het niet eens groots spelende België binnen 45 minuten de klus al geklaard, waardoor de ploeg nu al kan gaan denken aan de volgende ronde. De tweede helft was een verplicht nummer. Lukaku zorgde uiteindelijk kort voor tijd voor een zeldzaam hoogtepunt na rust, door de eindstand koelbloedig op het bord te schieten.De titelfavoriet hoefde niet meer en liet het initiatief zowaar even aan Rusland. De Belgen vonden het prima, alsof ze wel wisten dat ze van deze tegenstander geen pijn hoefden te verwachten. Het beste van België zal pas later op het EK worden gevraagd als de tegenstanders wel van niveau zijn.

