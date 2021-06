Spelers Oranje leven mee met Van de Beek: ‘Erg jammer voor hem, maar ook voor ons’

Door Mikos Gouka



,,We hebben net pas gehoord dat Donny naar huis gaat’', zegt Wijndal. De speler van AZ voelt mee met Van de Beek, die toch al een vervelend seizoen achter de rug heeft in Manchester. ,,De trainer heeft het ons verteld. Vervelend voor Donny en vervelend voor ons. Ik denk dat de klap groot is voor hem, maar ik kan natuurlijk niet in zijn hoofd kijken. Het is voor Oranje in elk geval een een groot gemis.’'