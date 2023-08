Aat Visser (78) probeert digitaal bij te blijven: ‘Je moet wel want anders loop je zo achter’

Aat Visser (78) ziet het dagelijks leven steeds digitaler worden. Hoe gaan hij en zijn vrouw Christine (78) hiermee om? „Laatst moesten we ons eten en drinken online bestellen in een restaurant. Je wordt dan eigenlijk gewoon gedwongen om het te doen.”

Gepensioneerd facilitymanager Aat trouwde vijf jaar geleden met Christine. „Toen onze partners waren overleden, leerden we elkaar kennen via het internet. Op een datingsite voor 50-plussers, best modern.”

Het echtpaar heeft heel verschillende hobby’s. Zo haalt Aat al jaren veel plezier uit Meccano. „Ik bouw en onderhoud allerlei Meccano-modellen. Ik ben een fantasiebouwer, ik maak nooit hetzelfde.” Christine is vaak te vinden in de keuken. „Ik kook heel graag. Dan haal ik boekjes met recepten bij de supermarkt en ga ik die maken.”

Digitaal

Aat omschrijft zichzelf als ‘enigszins actief’ op digitaal gebied. Hij werkt vaak op zijn computer, regelt zijn bankzaken digitaal en had ooit een Facebook-account. „Ik hou niet zo van sociale media. Christine wel. Zij zit op Facebook, Instagram en YouTube.”

Zijn mobiel gebruikt hij vooral om te bellen. „Ik heb niet zoveel met WhatsApp. Ik zie het nut er niet van in om elkaar onzinnige berichten te sturen”, geeft hij toe. „Nou ik wel hoor, héérlijk!”, roept Christine.

Meegaan met de tijd

Nu de wereld steeds digitaler wordt, voelt Aat zich genoodzaakt om digitaal bij te blijven. Hij vertelt: „Laatst moesten we in een restaurant ons eten en drinken online bestellen. Dat soort dingen doen we dan maar, want het gaat steeds meer gebeuren. Eigenlijk word je gewoon gedwongen om het te doen.”

Aat vindt het niet meer spannend als hij iets nieuws moet doen op digitaal gebied. „Maar ik ben wel bang dat ik het niet kan. Als ik er niet uitkom, vraag ik het aan Christine of we vragen het aan mensen om ons heen. Maar je wilt dingen toch ook zelf kunnen. Daarom ga ik binnenkort naar een voorlichting in de bibliotheek bij ons in het dorp. Daar komt iemand met digitale kennis om mensen te helpen. Dat doen ze volgens mij bij elke bibliotheek in Nederland.” „Ga je daar echt naartoe?”, vraagt Christine. „Want dan ga ik mee!”

De digitale krant

De afgelopen weken deed het echtpaar mee aan een proef om de krant digitaal te lezen op een groot tablet. „Nu de test voorbij is, hebben we het tablet met de digitale krant moeten inleveren. Ik ben helemaal van slag, want ik mis het! Ik vond het zo handig!”, vertelt Christine.

Ik heb nooit geweten dat dit onderdeel is van ons abonnement en dat we hier alleen maar voor hoeven in te loggen. Aat Visser

Aat vult enthousiast aan: „Wij vinden dat het heel goed werkt, zeker op een groot formaat tablet. Je hebt een fantastisch leesoverzicht, je kunt op foto’s klikken om ze beter te bekijken en je kunt teksten lekker groot lezen. Geweldig! Ik heb nooit geweten dat dit onderdeel is van ons abonnement en dat we hier alleen maar voor hoeven in te loggen.”

Nieuwsapp

Inmiddels heeft Christine ook de nieuwsapp op haar mobiel gedownload. „Ik ben er erg blij mee. Er staan veel artikelen op die ik interessant vind.” Aat weet nog niet of hij de nieuwsapp gaat downloaden: „Ik twijfel nog. Maar je kunt er ook puzzelen, live sportverslagen volgen en videoreportages bekijken. Dat lijkt mij allemaal wel wat. Ik ga het gewoon eens proberen. Want niet geschoten is immers altijd mis!”, aldus een lachende Aat.