Armoede is overal, maar tegelijkertijd zo onzichtbaar

Mijn Nacht van de Nacht zou een ode zijn aan de kleine uurtjes

28 oktober Het was de Nacht van de Nacht afgelopen weekend en De Dijk zong toepasselijk dat het licht uit moest, toen ik in mijn autootje in het donker op weg was naar Maaskantje waar René Schuurmans later die avond zou zingen dat je de zon áltijd in je hart moet laten.