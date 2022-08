Maak kans op kaarten voor Harry Styles in de Johan Cruijff Arena

Harry Styles komt volgend jaar naar de Johan Cruijff Arena. De show gaat aanstaande vrijdag in de verkoop, maar bij het AD kun je nu alvast kaarten winnen voor de show op 5 juni 2023. Je hoeft alleen in te loggen en je gegevens in te vullen. Je kunt je tot en met 1 september inschrijven.