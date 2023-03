Scoor twee kaarten voor Nederland - Gibraltar

De kwalificaties voor het EK 2024 gaan van start, en jij kunt erbij zijn! Via Brabants Dagblad maak je kans op twee tickets voor Nederland tegen Gibraltar op 27 maart om 20:45 uur in de Kuip. Wil jij Oranje met nieuwe bondscoach Ronald Koeman aanmoedigen vanaf de tribune? Je hoeft alleen in te loggen en je gegevens in te vullen.