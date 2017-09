Wie maakt de mooiste foto van Brabant? De jury van Brabant in Beeld stelt zich voor

BRABANT - Met nog minder dan twee weken te gaan voor het verstrijken van de deadline is het tijd om de jury van de fotowedstrijd Brabant in Beeld bekend te maken.

Voor deze fotowedstrijd zijn we op zoek naar beelden die mensen nog lang bij blijven en bepalend zijn voor Brabant. Amateur- en professionele fotografen, studenten aan fotografie- en kunstopleidingen en fotografiecursisten kunnen hun Brabant in beeld brengen. De winnaars exposeren uiteindelijk vanaf 18 november in het voorportaal van de World Press Photo tentoonstelling in Den Bosch.

De vakjury stelt zich voor.

Ilse Wolf

Volledig scherm Zelfportret documentaire fotograaf Ilse Wolf. © Ilse Wolf Ilse Wolf (1991) is documentairefotograaf. Met haar motto 'ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan' werkt ze al vier jaar als succesvol fotograaf. Ze studeerde in 2014 af op het AKV St Joost met haar boek 'Weather Permitting' dat wereldwijd werd uitgegeven. Daarnaast leidde ze het ouderenproject bij BredaPhoto en werkt ze momenteel aan een interactieve reizende expositie 'Mantel der Liefde' over ouderen en mantelzorg die in november van start gaat in Breda. Ze is hier zowel projectleider als fotograaf. Ook geeft ze workshops beeldcommunicatie bij diverse gemeentes en bedrijven.

Ruud Geven

Ruud Geven (1980) is programmamaker voor RUW, experimenteerplatform van de Bibliotheek in ’s-Hertogenbosch. Drie jaar geleden plantte hij het eerste zaadje voor World Press Den Bosch. Hij is voorzitter van Stichting Wereldbeelden, initiator van de fotografiewedstrijd Brabant in Beeld en van World Press Photo Den Bosch. ,,Fotografen zijn in staat ons bewust te maken thema’s en vraagstukken die we anders te makkelijk konden negeren. Ze wijzen ons op onze verantwoordelijkheid over werelden die we uit onszelf niet zouden willen bekijken."

Ruud Geven, programmamaker voor RUW, experimenteer-platform van de Bibliotheek in 's-Hertogenbosch.

Rolf Finders

Rolf Finders (1964), Chef Uit en plaatsvervangend hoofdredacteur BN DeStem, denkt in beeld. ,,Elke dag ben ik op zoek naar de meest pakkende platen die een verhaal versterken. Vaak lukt dat, soms niet." Zijn eerste camera was een Kodak. Analoog uiteraard in die tijd, begin jaren 70. ,,Mijn eerste foto's, toen alleen nog zwart-wit, waren lachwekkend ontwapenend. Het waren koddige kiekjes van mijn vrienden die vooral heel veel gekke bekken trokken. Het waren bijna selfies avant la lettre."

Chef Uit en plaatsvervangend hoofdredacteur BN DeStem Rolf Finders.

Kees Martens

Kees Martens (1959) is na zijn studie aan de AKV St. Joost in Breda werkzaam als fotojournalist bij onder meer Foto Meulenhof, vast fotobureau voor het Eindhovens Dagblad. Zijn vrije werk wordt gekenmerkt door zwart-wit: ,,Ondanks de digitalisering heeft de traditionele zwart-wit foto zijn aantrekkingskracht niet voor mij verloren."

Fotograaf Kees Martens.

Lucas van Houtert

Als eindredacteur, chef en nu hoofdredacteur van het Brabants Dagblad is Lucas van Houtert (1959) al meer dan vijftien jaar bezig met beeld in de krant. Voor de voorzitter van de jury staat een foto altijd in dienst van het grotere beeld, het beeld van de pagina als geheel. Echt sterke foto's weten die rollen om te draaien: die zetten de pagina naar hun hand, vindt hij. ,,Maar foto's met een echt sterke lading zijn zeldzaam, zeker waar de tijdsdruk voor fotografen een gegeven is geworden."

Lucas van Houtert.