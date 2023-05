Aan het eind van een inktzwart seizoen zijn er toch weer lichtpuntjes bij FC Den Bosch

Bekers bier op het veld

Helemaal rozengeur en maneschijn was het nog overigens nog niet. Na de gelijkmaker van Nick de Groot (2-2) was de vreugde op de M-Side zo groot dat er toch een handvol bekers bier het veld opvlogen. En dat mag anno 2023 absoluut niet meer. Scheidsrechter Bakker legde de wedstrijd Timmer legde de wedstrijd vijf minuten stil, daarna bleef het rustig.

Nou ja, rustig, De Vliert stond als een man achter de Bossche ploeg die met name in de slotfase nog een paar keer rook aan de 3-2 die niet meer wilde vallen. Desondanks leverde de laatste thuiswedstrijd van het seizoen een aantal opmerkelijke lichtpuntjes op.

Sportief rampseizoen

Maar daarvan was vrijdag op het veld niets te merken. In een 5-3-2-formatie vocht de ploeg van Kaczmarek tegen Almere City anderhalf uur voor wat ze waard was. De coach zorgde bij de aftrap voor een verrassing met de eerste basisplaats voor Ilias Boumassaoudi. De 18-jarige middenvelder uit de eigen jeugd tekende in april zijn eerste profcontract en maakte afgelopen maandag in het uitduel met Jong FC Utrecht (0-0) als invaller zijn eerste 19 minuten in het betaalde voetbal.