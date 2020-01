Aanklager eist twee duels met halflege M-side tegen FC Den Bosch

FC Den Bosch ook met man meer niet langs Helmond Sport

24 januari Bijna een kwartier mocht FC Den Bosch vrijdag met een man meer voetballen in de uitwedstrijd tegen Helmond Sport. Maar ook met elf tegen tien kreeg de ploeg van trainer Erik van der Ven de tegenstander niet op de knieën: 0-0. Integendeel, de hele tweede helft was Helmond Sport de bovenliggende partij, ook in de slotfase.