Aanvallend onmachtig FC Den Bosch gaat onderuit na een week waarin de ploeg kampte met een virus

UpdateDe vreugde was van korte duur. Een week na de bejubelde 1-0-winst in de derby tegen TOP Oss staat FC Den Bosch weer met beide benen op de grond. Zonder zelf amper gevaar te stichten verloor de ploeg van trainer Tomasz Kaczmarek vrijdagavond met 1-0 bij Helmond Sport. En dan werd FC Den Bosch de afgelopen week ook nog eens geteisterd door een virus.

Trainer Tomasz Kaczmarek haalde het na de nederlaag in Helmond toch maar even aan. FC Den Bosch had deze week in de kleedkamer te maken met een virus. Verschillende spelers en leden van de staf kregen ermee te maken, zei de trainer.

Victor van den Bogert was vrijdag nog steeds ziek en ontbrak in Helmond. Andere voormalige patiënten, zoals Mees Laros, zaten op de bank. Op het veld ontbraken dan ook nog eens Teun van Grunsven en Jaron Vicario, die beiden met lichte blessures kampen. Daardoor stond er een nog jonger elftal dan normaal.

,,Maar dat elftal is wel tot het einde toe in de wedstrijd gebleven en heeft tot het einde toe gevochten. Dat zijn de positieve dingen die we uit deze nederlaag mee kunnen nemen”, zei Kaczmarek achteraf.

Over mijn defensie ben ik vandaag sowieso tevreden. Maar het probleem is dat we veel te weinig kansen creëerden Tomasz Kaczmarek, Trainer FC Den Bosch

De coach somde ook zijn uitblinkers op. ,,Stan Maas speelde heel sterk, net als Nick de Groot. En Joey Roggeveen in de goal. Over mijn defensie ben ik vandaag sowieso tevreden. Maar het probleem is dat we veel te weinig kansen creëerden.”

Dat gold volgens Kaczmarek ook voor Helmond. ,,Het was een typische 0-0-wedstrijd. Wij kregen met Rik Mulders al snel de kans op 0-1 maar die misten we. En dan maken zij uit het niets de 1-0.”

Dat gebeurde in de 27ste minuut toen Giannis Botots na een combinatie met Joseph Amuzu raak schoot. In totaal was had Kaczmarek zijn elftal op vier plaatsen gewijzigd in vergelijking met vorige week tegen TOP. Naast Van den Bogert, Van Grunsven en Vicario was Vieiri Kotzebue er niet bij, die op de bank begon. Daardoor waren er basisplaatsen voor Dennis Gyamfi, Stan Maas, Ilias Boumassaoudi en Ryan Leijten.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Ilias Boumassaoudi van FC Den Bosch wordt aan zijn shirt getrokken door Bram van Vlerken van Helmond Sport. © Pro Shots / Peter van Gogh

FC Den Bosch begon in een 5-2-3-formatie en liet Helmond aanvankelijk komen, maar beet daarna al snel van zich af. Echt gevaarlijk werd de ploeg echter nooit, ook niet na de 1-0 van Helmond. De beste mogelijkheden waren voor de thuisploeg.

Na een dik uur spelen greep Kaczmarek in. Hij bracht Kotzebue en Sebastiaan van Bakel in de ploeg voor Boumassaoudi en Leijten. Toen Dennis Gyamfi geblesseerd naar de kant moest, kwam Tomas Kalinauskas binnen de lijnen en zette Kaczmarek zijn elftal om in een 3-4-3-formatie. FC Den Bosch wilde op jacht naar de 1-1, maar de gevaarlijkste kansen bleven ook in de slotfase voor Helmond Sport. De 2-0 bleef echter uit, waardoor FC Den Bosch mocht blijven hopen.

Lang wachten op een kans

Het duurde tot de negentigste minuut voordat de ploeg erin slaagde weer eens op doel te schieten. Een vrije trap van Van Bakel was toen een makkelijke prooi voor Van der Steen. En de Helmondse keeper had ook geen problemen met een poging van Yuya Ikeshita in de allerlaatste seconde, waardoor de 1-0-nederlaag onvermijdelijk werd.

,,Maar we zijn een jonge en ambiteuze die zullen groeien en ontwikkelen. En dan zullen we dit soort wedstrijden straks met 1-0 winnen”, oordeelde Kaczmarek.

Helmond Sport - FC Den Bosch 1-0 (1-0). 27. Botos 1-0.

Scheidsrechter: Nagtegaal

Gele kaarten: Zelalem en Maas (FC Den Bosch), Van Hove en Vankerkhoven (Helmond Sport).

Opstelling FC Den Bosch: Roggeveen; Gyamfi (70. Kalinauskas), Henning, Maas, De Groot, Mulders; Ikeshita, Zelalem (85. Keijser); Leijten (63. Van Bakel), Kostorz, Boumassaoudi (63. Kotzebue).

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Gele kaart voor Stan Maas Gele kaart voor Lucas Vankerkhoven Gele kaart voor Bryan van Hove Gedion Zelalem wordt vervangen door Yannick Keijser Mohammed Amin Doudah wordt vervangen door Michael Chacón Weer redding Roggeveen Opnieuw voorkomt Roggeveen een treffer van Helmond, nu na een knal van Mallahi. Gevaar van Helmond Sport FC Den Bosch-doelman Joey Roggeveen redt op een schot van Hakon Lorentzen. FC Den Bosch nu met drie verdedigers Met de komst van Tomas Kalinauskas voor de geblesseerde Dennis Gyamfi heeft coach Tomasz Kaczmarek zijn elftal omgezet in een 3-4-3-formatie, op zoek naar de 1-1 in Helmond. Dennis Gyamfi wordt vervangen door Tomas Kalinauskas Blessurebehandeling voor Gyamfi Gyamfi zit op de middellijn en moet behandeld worden. Kaczmarek grijpt dan toch in Tomasz Kaczmarek heeft tot de 63ste minuut gewacht, maar dan grijpt de trainer van FC Den Bosch toch in met een dubbele wissel in zijn aanvalslinie. Van Bakel en Kotzebue komen voor Leijten en Boumassaoudi. Ilias Boumassaoudi wordt vervangen door Vieri Kotzebue Ryan Leijten wordt vervangen door Sebastiaan van Bakel Jospeh Amuzu wordt vervangen door Mohamed Mallahi Gele kaart voor Gedion Zelalem Bram van Vlerken wordt vervangen door Doke Schmidt Helmond Sport is dicht bij de 2-0 Een schot van Martijn Kaars gaat net naast de kruising. Daar ontsnapt FC Den Bosch. Tweede helft afgetrapt Giannis Botos wordt vervangen door Håkon Lorentzen

