Aanvallend onmachtig FC Den Bosch lijdt zesde nederlaag van 2022

Nee, heel veel minder was FC Den Bosch niet dan NAC, zondagmiddag in Breda. Maar scoren was weer te veel gevraagd voor de ploeg van trainer Jack de Gier. De thuisploeg deed dat wel, twee keer, en won met 2-0.

Voor FC Den Bosch betekende dat de zesde opeenvolgende nederlaag, in evenzoveel wedstrijden sinds de winterstop. De laatste zege dateert van 19 november (1-0 thuis tegen TOP Oss). Sindsdien staat de schamele oogst op een puntje uit tien wedstrijden. FC Den Bosch moest het in Breda stellen zonder Barry Maguire, die geschorst was na zijn rode kaart van vorige week in de verloren thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (0-1). In zijn plaats speelde Dino Halilovic.

De start van FC Den Bosch was dramatisch. In de vijfde minuut zorgde Odysseus Velanas op aangeven van Ralf Seuntjens uit de eerste kans van de wedstrijd voor 1-0 voor NAC.

Offensief over

Daarmee was het gevreesde beginoffensief van NAC meteen over. FC Den Bosch ontworstelde zich aan de druk van de thuisclub en kwam voor rust tot enkele mogelijkheden. Een treffer leverde dat (nog) niet op. Ook NAC werd nog een paar keer gevaarlijk, maar een tweede Bredase doelpunt zat er in de weinig hoogstaande eerste helft evenmin in.

Bij het begin van de tweede helft kwam Sebastiaan van Bakel bij FC Den Bosch in de ploeg voor Halilovic. Soufyan Ahannach schoof daardoor terug naar het middenveld. Van Bakel mocht meteen alleen op NAC-doelman Nick Olij af, maar strandde op de Bredase keeper.

Op zoek naar gelijkmaker

FC Den Bosch bleef zoeken naar de gelijkmaker, maar vond die niet. Jordy van der Winden probeerde van grote afstand Nick Olij te verrassen, maar zijn poging ging naast. NAC kwam er een paar keer gevaarlijk uit, maar de 1-0 bleef maar op het scorebord. Vier minuten voor tijd was er plots nog een kans voor Nikolaj Möller op de gelijkmaker, maar de Zweed tikte een voorzet van Jeremy Cijntje net naast.

In de laatste minuut leverde een uitbraak van NAC de 2-0 op via de sterk ingevallen Pjotr Kestens. FC Den Bosch probeerde in blessuretijd nog een treffer te forceren, maar de ploeg bleek aanvallend net zo onmachtig als in de rest van de wedstrijd.

NAC - FC Den Bosch 2-0 (1-0). 5. Velanas 1-0, 90. Kestens 2-0.

Scheidsrechter: Blank

Gele kaarten: Hilterman (NAC) en Halilovic (FC Den Bosch).

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders (80. Van Beijnen), Van Grunsven, Van der Winden, Douglas; Halilovic (46. Van Bakel), Leijten (80. Berte), Van der Heijden; Cijntje, Möller, Ahannach.