Advocaat FC Den Bosch: ‘Afkeuren overname is gebaseerd op drijfzand en discriminatoire gronden’

FC Den Bosch ziet winst in blessure­tijd alsnog verdampen: 1-1 tegen Sparta

22:44 Stadion De Vliert zinderde en de M-side vierde al feest. In de thuiswedstrijd tegen Sparta leek FC Den Bosch vrijdagavond op weg naar de tweede opeenvolgende overwinning van deze week. Maar in de blessuretijd ging het alsnog mis voor de thuisploeg. Stefan Velkov werkte na een vrije trap voor Sparta de bal ongelukkig in eigen doel. Het 1-1-gelijkspel was een bittere tegenvaller voor FC Den Bosch dat na weken van kommer en kwel eindelijk het lek boven lijkt te hebben.