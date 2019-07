Advocaat FC Den Bosch: ‘Als er iemand iets te vorderen heeft, is het de club’

,,Het gaat erom of Jordania toestemming moet krijgen om beslag te mogen leggen ten laste van Den Bosch. Wij hebben uiteengezet dat er geen vordering bestaat van Jordania op de club. Het is duidelijk andersom. Als er iemand iets te vorderen heeft, is het de club. Ik heb er alle vertrouwen in dat de rechtbank dat ook zo ziet”, oordeelde de advocaat van FC Den Bosch voor de camera van het Brabants Dadblad. Mocht de rechter de beslaglegging toestaan, dan betekent dat niet veel goeds voor FC Den Bosch. ,,Als er een onterecht beslag wordt gelegd op dat bedrag, schrikt dat investeerders af. Als je dan op 26 augustus de KNVB moet voorzien van een sluitende begroting, dan is dat een groot risico voor de club.”