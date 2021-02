Akkoord tussen Jack de Gier en FC Den Bosch: coach komt voor de rest van dit seizoen

Jack de Gier is de nieuwe hoofdtrainer van FC Den Bosch. De 52-jarige coach en de voetbalclub zijn het eens geworden over een contract voor de rest van dit seizoen.

De Gier staat dinsdag voor het eerst voor de groep in stadion De Vliert. Dat de coach uit Diemen in onderhandeling was met de huidige nummer negentien uit de Keuken Kampioen Divisie was al langer duidelijk. Brabants Dagblad meldde vorige week al dat de aanstelling van De Gier bij FC Den Bosch nog een kwestie van dagen zou zijn.

De in Schijndel geboren trainer keert in De Vliert terug op het oude nest. De Gier debuteerde in augustus 1988 bij FC Den Bosch als 20-jarige speler in het betaalde voetbal. Hij zou drie seizoenen bij de ploeg blijven waar hij in 96 competitiewedstrijden 35 keer scoorde.

Speler

Daarna kwam De Gier als speler uit voor SC Cambuur, Go Ahead Eagles, Willem II, Lierse SK, NEC, Dunfermline en FC Twente. Als hoofdtrainer was de voormalige spits de voorbije jaren actief voor Almere City, NEC en Go Ahead Eagles.

Nadat zijn contract in Deventer vorig seizoen niet werd verlengd zat De Gier zonder club. Bij FC Den Bosch volgt hij Erik van der Ven op als hoofdcoach. Die moest twee weken geleden, daags na de 4-0-nederlaag bij Helmond Sport, uit De Vliert vertrekken.

Van Overbeek en Verhaegh

Sindsdien werd FC Den Bosch gecoacht door het interim-duo William van Overbeek en Paul Verhaegh. Onder hun leiding speelde de ploeg twee keer gelijk (1-1 thuis tegen NAC en 4-4 afgelopen zaterdag bij Excelsior). Omdat Van Overbeek en Verhaegh geen van beiden beschikken over het diploma coach betaald voetbal moest FC Den Bosch op zoek naar een nieuwe gediplomeerde hoofdtrainer. Van Overbeek en Verhaegh worden nu weer assistent-coaches.

De Gier treft met FC Den Bosch een ploeg die al achttien competitiewedstrijden op rij niet wist te winnen. Komende zaterdag wacht voor de piepjonge ploeg en de nieuwe hoofdtrainer de thuiswedstrijd tegen De Graafschap, de huidige nummer drie van de ranglijst.