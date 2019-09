Alexander Laukart laatste aanwinst FC Den Bosch

Bij FC Den Bosch heeft hij getekend voor een seizoen met een optie van de club voor nog een jaar. Afgelopen weekend was al duidelijk geworden dat Laukart en FC Den Bosch met elkaar in onderhandeling waren. De Duitser kwam twee seizoenen uit voor FC Twente, waarin hij acht duels in de eredivisie speelde, drie in de Keuken Kampioen Divisie en ook een aantal wedstrijden voor de beloften.

Vertrokken: Kersten (PEC Zwolle), Blummel (Fremad Amager), Van der Sande (FC Eindhoven), Oulad Omar (nog geen nieuwe club), Holla (nog geen nieuwe club), Jordania (nog geen nieuwe club), Heus (FC Lienden), Beltrame (Juventus, was gehuurd), Romat (Atletico Huracan, was gehuurd), Marchioni (Estudiantes de la Plata, was gehuurd), Khammas (KRC Genk, was gehuurd), Carolina (NAC Breda, was gehuurd), Darri (Fatih Karagumruk, was gehuurd van NEC), Sappinen (NK Domzale, was gehuurd van FC Flora), Vermeij (MSV Duisburg, was gehuurd van Heracles).