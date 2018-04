Alleen nog prestige op het spel voor FC Den Bosch

Wil Boessen: ‘Te goed gespeeld om zo laag te staan’

27 april Dat FC Den Bosch de play-offs aan zich voorbij moet laten gaan, mag inmiddels geen verrassing meer heten. Toch was er de teleurstelling maandag, na de 1-2 thuisnederlaag tegen FC Emmen, waardoor ook het laatste restje hoop op de nacompetitie was verdwenen. ,,Daar mogen we niet in blijven hangen”, zegt trainer Wil Boessen nu, aan de vooravond van het laatste duel van het seizoen, uit bij Go Ahead Eagles.