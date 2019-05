Alles valt goed voor FC Den Bosch

FC Den Bosch slaagt in missie en treft in halve finale play-offs andermaal Go Ahead Eagles

3 mei FC Den Bosch is er in geslaagd zich direct te plaatsen voor de halve finale van de nacompetitie. In een vooral na rust boeiende wedstrijd werd Go Ahead Eagles met 2-0 verslagen. Khammas (in de eerste helft) en Vermeij (in blessuretijd) waren de afmakers. Doelman Van der Steen stopte in de tweede helft op een cruciaal moment een strafschop.