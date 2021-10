Als vervanger van Jack de Gier handhaaft William van Overbeek zijn ongeslagen status in het profvoetbal: ,,Maar we doen het met z'n allen”

FC Den Bosch-voetballer Najim Haidary vreest voor zijn familie in Afghanis­tan: ,,Het is echt enorm eng”

20 augustus DEN BOSCH Najim Haidary (21) is voetballer bij FC Den Bosch, maar bij hem thuis in Capelle aan den IJssel gaat het daar nu niet over. Er wordt alleen nog maar gesproken over Afghanistan, het land waar zijn ouders vandaan komen. ,,Mijn vader en moeder zijn allebei enorm aangeslagen door de situatie daar. Het is echt verschrikkelijk en vreselijk eng.”