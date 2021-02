Amerikaanse concurrentie voor Wesley Sneijder bij overnameplannen FC Den Bosch

Intussen hebben Sneijder en zijn partners voorgesteld FC Den Bosch volledig schuldenvrij en voor een symbolisch bedrag van 1 euro over te nemen. Naar verluidt willen de Amerikanen zo’n anderhalf miljoen euro betalen voor de noodlijdende voetbalclub. PMG is op dit moment eigenaar van het Belgische KV Oostende, het Franse AS Nancy, het Zwitserse FC Thun en Barnsley FC in Engeland.