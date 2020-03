Aramburu bevalt, maar krijgt nog geen contract bij FC Den Bosch

Desondanks krijgt de 22-jarige Zuid-Amerikaan nog geen contract bij de huidige nummer elf van de Keuken Kampioen Divisie. ,,Met de huidige financiële situatie van de club en de ontwikkelingen rond het coronavirus is dat op dit moment niet te doen. We hebben hem wel op een lijst gezet voor volgend seizoen. We weten nu wat hij kan en wat we aan hem hebben. Natuurlijk is er het risico dat tussendoor andere clubs met hem gaan lopen, maar dat is niet anders”, aldus Ruijsch.