Arda Havar komt terug naar Nederland

FC Den Bosch opent tijdperk Jordania met oefenzege

28 juli FC Den Bosch kwam zaterdag voor het eerst in het tijdperk Kakhi Jordania (de nieuwe clubeigenaar) in actie. Op het veld van Roda Boys Bommelerwaard in Aalst werd Suriname in een oefenduel verslagen door de ploeg van coach Wil Boessen: 4-0.