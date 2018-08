Argentijnse huurling Julian Marchioni mag nu wel spelen bij FC Den Bosch

VIDEOFC Den Bosch kan vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen RKC beschikken over Julian Marchioni. De Argentijnse huurling (25) van Estudiantes was vorige week in het gewonnen uitduel met FC Volendam (1-2) nog niet speelgerechtigd.

Inmiddels is al het papierwerk wel in orde. Of Marchioni ook aan de aftrap verschijnt in de derby wilde trainer Wil Boessen donderdag nog niet zeggen. ,,Ik ben er nog niet uit met wie ik op het middenveld ga spelen. Ik moet nog een keuze maken tussen Marchioni, Felida, Verbeek, Beltrame en Rodrigues."

Spitspositie

Ook voor de spitspositie heeft Boessen volgens eigen zeggen nog wat te kiezen. Begint hij, zoals vorige week in Volendam, met Jort van der Sande? Of start hij met de Estse huurling Rauno Sappinen, die daar als invaller de winnende treffer maakte?

,,Ook die knoop hak ik pas op vrijdag door", aldus Boessen. FC Den Bosch moet het tegen RKC sowieso stellen zonder het geblesseerde kwartet Imrane Oulad Omar (lies), Luuk Brouwers (knie), Jens van Son (enkel) en Dennis Kaars (scheenbeen).

Hadzic

De 19-jarige Bosnische aanvaller Elvir Hadzic, die deze week op proef was bij FC Den Bosch, is weer terug naar zijn club Videoton in Hongarije. Daar gaat hij herstellen van de knieblessure die hij bij de training in De Vliert opliep. Mogelijk keert Hadzic later terug bij FC Den Bosch voor een nieuwe testperiode.

De 17-jarige Hongaar Rego Szantho van FC Gyor is nog wel op proef. Over hem is nog geen beslissing genomen.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Romat, Kersten, Velkov, Van der Winden; Marchioni, Verbeek, Beltrame; Blummel, Sappinen, Bouyaghlafen.