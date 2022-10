Barry Maguire niet met maar tégen FC Den Bosch in de KNVB Beker: ‘GVVV heeft niets te verliezen’

FC Den Bosch-trai­ner Jack de Gier kiest ook in de beker voor de beste elf: ‘Dit is geen tussendoor­tje’

Geen rust tussen twee competitieduels, geen wijzigingen in het elftal. FC Den Bosch speelt dinsdagavond in het bekerduel met GVVV met hetzelfde team als afgelopen vrijdag in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Jong AZ (3-0). ,,Dit toernooi is voor ons hartstikke belangrijk”, zegt trainer Jack de Gier.

