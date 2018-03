Bart Biemans terug in basis bij FC Den Bosch

Burgemeester Mikkers: ‘Problemen bij FC Den Bosch niet in twee weken opgelost’

6 maart DEN BOSCH – De gemeente Den Bosch is met het bestuur en de directie van FC Den Bosch in gesprek over de gesloten M-side bij de voetbalclub. ,,Maar een directe oplossing zal er niet binnen twee weken zijn. Het gaat om veiligheid en goed gastheerschap. FC Den Bosch is van heel Den Bosch en niet van een aantal ettertjes die het voor de rest bederven’’, aldus burgemeester Jack Mikkers dinsdagavond tijdens de raadsvergadering.