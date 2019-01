Beltrame (FC Den Bosch) valt in de prijzen: mooiste doelpunt van de eerste seizoenshelft

PROFEET VAN DE WEEK ‘Profeet’ Jan van Grinsven ervan overtuigd dat FC Den Bosch de periodeti­tel pakt: ‘Eindelijk weer een feestje’

10 januari Elke week voorspelt een andere speler of clubman in dienst van een Brabantse club de wedstrijden van het weekend als Profeet van de Week. Deze week is het de beurt aan Jan van Grinsven, teammanager van FC Den Bosch, die vanwege de winterstop in de eredivisie alle wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie voorspelt.