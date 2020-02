Bergsma en Bouyaghlafen zijn vraagtekens bij FC Den Bosch

Het is onzeker of FC Den Bosch vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen MVV kan beschikken over Léon Bergsma en Oussama Bouyaghlafen. Beide spelers ontbraken donderdagochtend tijdens de groepstraining.

Bergsma had last van zijn enkel, waarmee hij vorige week kort voor tijd ook uitviel in de verloren uitwedstrijd bij Excelsior (6-4). Bouyaghlafen had klachten aan de hamstring, waarmee hij begin dit seizoen ook al lange tijd geveld was.

Over het eventueel meespelen van het duo wordt vrijdag in de loop van de dag een besluit genomen. Als ze niet mee kunnen doen, ligt het voor de hand dat Luuk Brouwers en Alexander Laukart in hun plaats zullen spelen.

Trainer Erik van der Ven wilde donderdag nog geen inzicht geven in zijn opstelling. ,,Maar afhankelijk van wie ik in kan zetten heb ik verschillende scenario’s in mijn hoofd.”

Junior van der Velden

FC Den Bosch mist in Maastricht ook de geschorste Jordy van der Winden, die tegen Excelsior twee gele kaarten kreeg. Junior van der Velden mag wel meedoen. De centrumverdediger liep vorige week tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen aan, maar is toch speelgerechtigd omdat hij zijn eerste drie prenten als speler van een beloftenelftal kreeg (Jong FC Utrecht). ,,Daarom staat hij in onze registratie maar op twee gele kaarten", bevestigde een woordvoerder van de KNVB.

FC Den Bosch won eerder dit seizoen in eigen huis met 4-0 van MVV, maar dat zegt volgens trainer Van der Ven niets. ,,In eigen huis is die ploeg veel sterker. Daar pakte ze 22 van de 27 punten en is ze al sinds 27 september (1-4-verlies tegen Jong Ajax, red.) ongeslagen. Dat zijn al negen thuisduels op rij”, aldus de coach van FC Den Bosch.