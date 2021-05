Berlicummer Jorn van Hedel (20) tekent zijn eerste profcontract bij FC Den Bosch

Jorn van Hedel speelde afgelopen seizoen al 21 keer mee in het eerste elftal van FC Den Bosch, maar een profcontract had hij nog niet. Sinds donderdag wel. De 20-jarige vleugelverdediger uit Berlicum zette zijn handtekening onder een verbintenis voor de komende twee seizoenen.

Volledig scherm Jorn van Hedel (rechts) duelleert met Lance Duivestijn van Helmond Sport. © Pro Shots / Thomas Bakker

,,Lekker", zei hij donderdagmiddag. ,,Nu kan ik echt zeggen dat ik prof ben bij FC Den Bosch.” Van Hedel is al tien jaar thuis bij de club uit stadion De Vliert. Hij doorliep er vanaf zijn tiende de hele jeugdopleiding.

Vorige zomer werd hij overgeheveld naar de hoofdmacht. In het tweede competitieduel van het seizoen, de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht (2-1-winst), maakte hij op 6 september zijn debuut, meteen als basisspeler.

,,Dat was wel fijn, want toen zat er nog publiek in het stadion. Mijn ouders konden toen dus komen kijken.” De rest van het seizoen speelde FC Den Bosch, en Van Hedel, overwegend zonder publiek.

Dertien basisplekken

Dertien keer (twaalf keer in de competitie en in de met 4-2 verloren bekerwedstrijd bij VVV-Venlo) startte Van Hedel in de basis. Acht keer kwam hij als invaller in het veld. ,,Dat zijn meer wedstrijden dan waar ik op gerekend had. Ik denk dat ik wel tevreden kan zijn over mijn eerste seizoen.”

Dat vindt ook technisch manager Jan Gösgens van FC Den Bosch. ,,Dik- en dikverdiend", noemt hij het contract voor Van Hedel. ,,Hij heeft zelf in de voorbereiding zijn plaats afgedwongen en het daarna ook laten zien. En dit past in het beleid van de club. Zelf jongens uit de regio opleiden en daarna een contract geven voor meerdere jaren.”

Hoogte- en dieptepunten

Van Hedel maakte in zijn eerste jaar hoogte- en dieptepunten mee. Zijn dieptepunten waren volgens eigen zeggen zijn ongelukkige eigen doelpunt in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-3) en de hamstringblessure die hem vorig najaar een tijd aan de kant hield. ,,De hoogtepunten waren mijn debuut en de thuiswedstrijd tegen Roda JC die we met 7-0 wonnen.”

Ook in dat duel had Van Hedel een basisplaats. De Berlicummer is van origine rechtsback maar liet dit seizoen al zien ook als linksback uit de voeten te kunnen. ,,Verdedigend ging het allemaal best goed, maar aanvallend kan ik nog wel wat stapjes maken", zegt hij zelfkritisch.

Toch tekende Van Hedel in de slotfase van het seizoen ook al voor twee assists. ,,Die eerste was geen echte", lacht hij. ,,Ik gaf de bal in de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht (2-6-winst, red.) aan Ringo Meerveld en die scoorde na een geweldige solo. Maar die andere, thuis tegen Telstar (4-1-winst) op Junior van der Velden, mag ik wel meerekenen, haha.”

Volledig scherm Jorn van Hedel (rechts) tikt de bal weg voor Hicham Acheffay van Jong FC Utrecht. © Pro Shots / Remko Kool