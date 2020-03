Beroep FC Den Bosch afgewezen: eerste drie punten in mindering een feit

Het beroep dat FC Den Bosch tegen de straf had aangetekend, is afgewezen. De straf vloeit rechtstreeks voort uit het plan van aanpak dat FC Den Bosch, met goedkeuring van de KNVB, heeft opgesteld om de eigen financiële positie te verbeteren. In dat plan van aanpak was opgenomen dat de personeelskosten over het volledige seizoen 2019/2020 bij FC Den Bosch niet meer zouden mogen bedragen dan 2.225.000 euro. Op de peildatum van 1 november waren die kosten echter 2.346.000 euro. Omdat FC Den Bosch al eerder een publieke waarschuwing had gekregen van de licentiecommissie voor de precaire financiële positie van de club, volgt er nu een puntenaftrek.