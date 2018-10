Biemans kiest voor Knokke na uitblijven contractvoorstel FC Eindhoven

In de zoektocht naar een nieuwe werkgever streek Biemans halverwege september neer bij FC Eindhoven. De Belg was bij aankomst niet fit, want hij kwam terug van een knieblessure die hij in maart had opgelopen als speler van FC Den Bosch.

In de voorbije weken slaagde Biemans er niet in FC Eindhoven helemaal te overtuigen van zijn fitheid - zo ontbrak de mandekker vorige week op de trainingen vanwege lichte kuitklachten. De eerstedivisionist deed hem daarom (nog) geen contractvoorstel.

Prioriteit

Biemans speelde in totaal 254 wedstrijden in het betaald voetbal, waarvan 154 in de eredivisie. In een ver verleden zat de achterhoedespeler in de jeugdopleiding van FC Eindhoven en was daarna als prof actief bij Willem II (2009-2011), Roda JC (2011-2016) en FC Den Bosch (2016-2018). Bij zijn laatste club werd zijn contract niet verlengd.