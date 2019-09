Bij FC Den Bosch viel eindelijk alles even op zijn plek

FC Den Bosch mazzelt nog niet met arbitrage

14 september Wat is dat toch dit seizoen met FC Den Bosch en de arbitrage? Vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen NEC (2-2) was de ploeg van trainer Erik van der Ven weer eens hoogst ongelukkig met het optreden van scheidsrechter Jochem Kamphuis en zijn assistenten. En dat is dan nog zwak uitgedrukt. Menig clubcoryfee in De Vliert nam na afloop het woord ‘schande’ in de mond.