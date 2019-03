Bij FC Den Bosch was de opluchting bij alles en iedereen voelbaar

Boessen houdt vast aan elftal, Vermeij opnieuw op de bank bij FC Den Bosch

28 februari Trainer Wil Boessen stelt vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen Jong Ajax hetzelfde team op als vorige week in de verloren thuiswedstrijd tegen MVV (1-2). ,,Ik vind dat we goed voetbalden in dat duel. Dus ik geef die jongens vertrouwen”, zegt de coach.