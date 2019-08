Blessure FC Den Bosch-middenvelder Luuk Brouwers lijkt mee te vallen

Interlandperiode

Brouwers is niet de enige speler in de ziekenboeg bij FC Den Bosch. Ook Jizz Hornkamp (lies), Christophe van Zutphen (lies), Oussama Bouyaghlafen (hamstring) en Jordy van der Winden (knie) kunnen vrijdag tegen FC Eindhoven niet spelen. Daarnaast raakte testspeler Ryan Mmaee deze week geblesseerd op de training, waardoor zijn proefperiode meteen is afgebroken en FC Den Bosch niet met hem verder gaat.

Jinty Caenepeel is nog wel op proef. Omdat hij een conditionele achterstand heeft, traint hij wellicht ook volgende week nog mee en beslist FC Den Bosch pas daarna of de club al dan niet met hem verder gaat.

Puzzelen

Voor de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven is het voor trainer Erik van der Ven puzzelen met de spelers die hij nog wel tot zijn beschikking heeft. FC Den Bosch treft in FC Eindhoven bovendien een tegenstander die goed aan het seizoen begonnen is, in tegenstelling tot FC Den Bosch zelf.