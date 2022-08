Blessure haalt streep door droomduel voor Anass Ahannach: ‘Balen, maar ik ga niet negatief doen’

Halilović houdt na onverwach­te basisplek hoop op meer bij FC Den Bosch: ‘Excuses aan de supporters’

In zijn achterhoofd hield Dino Halilović (24) er al rekening mee dat hij tegen de verwachting in toch zou starten bij FC Den Bosch, en dat was maar goed ook: want op de dag van de verloren wedstrijd tegen FC Eindhoven (1-3) hoorde de Kroaat dat hij alsnog op kon draven. Al had óók hij het lastig.

7 augustus