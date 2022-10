Bliksemgoals bezorgen FC Den Bosch een flitsende start in de tweede periode

UpdateEen periodestand om in te lijsten. Althans voor de aanhang van FC Den Bosch. Na de 3-0-winst op Jong AZ staat de ploeg van trainer Jack de Gier na een speelronde bovenaan in de tweede periode van de Keuken Kampioen Divisie.

Het geheim van dit plotse succes? Scoren binnen twee minuten. FC Den Bosch deed het vorige week bij Willem II al, toen de ploeg de eerste periode afsloot met een 1-2-overwinning in Tilburg. En het elftal deed het vrijdagavond tegen Jong AZ opnieuw, twee keer nog wel.

In de tweede minuut van de eerste helft zorgde Danny Verbeek voor de 1-0. In de tweede minuut van de tweede helft verdubbelde Joey Konings de voorsprong. Die tweede tik kwam Jong AZ eigenlijk nooit meer te boven.

Zijn de bliksemgoals het nieuwe handelsmerk van FC Den Bosch? Verbeek, maker van de 1-0, lacht om de vraag. ,,Beetje vroeg om die conclusie te trekken, we hebben het pas twee wedstrijden achter elkaar gedaan. Maar met die vroege goals hielpen we onszelf wel in het zadel, want dit Jong AZ is echt een hele goede ploeg. Ik denk voetballend zelfs het beste elftal waartegen we dit seizoen gespeeld hebben.”

Quote In de eerste helft moest ik wel een paar paraceta­mol­le­tjes nemen omdat ik koppijn kreeg van de manier waarop we hen lieten voetballen Jack de Gier (54), Trainer FC Den Bosch

Dat was met name in de eerste helft te zien. Na de 1-0 van FC Den Bosch combineerden de Alkmaarse beloften er drie kwartier lang naar hartenlust op los. Maar een goal leverde dat niet op. ,,Wij kregen geen grip op hun spel”, erkende FC Den Bosch-trainer Jack de Gier. ,,En we kwamen een paar keer goed weg. Maar overleven is ook een onderdeel van voetbal.”

In de tweede helft was het overwicht van Jong AZ verdwenen. ,,Die 2-0 was een tikkie voor hun”, concludeerde De Gier. ,,We hadden in de rust ook gezegd dat het agressiever moest en dat pakten mijn spelers goed op. In de eerste helft moest ik wel een paar paracetamolletjes nemen omdat ik koppijn kreeg van de manier waarop we hen lieten voetballen.”

Volledig scherm Doelpuntenmaker Steven van der Heijden (nagenoeg onzichtbaar) is het middelpunt van een feestje na de 3-0 van FC Den Bosch. © Pro Shots / Peter van Gogh

Toen Steven van der Heijden na een uur voetbal de 3-0 voor FC Den Bosch maakte, was de wedstrijd definitief beslist. De middenvelder was door het dolle heen na zijn treffer. ,,Ik kom niet zo vaak in de positie om te scoren, dus dat zorgde wel voor een ontlading. Die bal viel plots voor mijn voeten, dus ik dacht: aannemen en blind schieten. Hij vloog laag de hoek.”

Voor Van der Heijden was het zijn derde treffer in 62 wedstrijden voor FC Den Bosch. En zijn eerste van dit seizoen. De 3-0-zege brengt FC Den Bosch op doelsaldo in elk geval een week lang aan kop van de nieuw begonnen tweede periode en dat is lekker voor de club die een week lang vooral in het nieuws was door de supportersproblemen vorige week bij Willem II.

FC Den Bosch - Jong AZ 3-0 (1-0). 2. Verbeek 1-0, 47. Konings 2-0, 60. Van der Heijden 3-0.

Scheidsrechter: Ruperti

Gele kaarten: Halilovic (FC Den Bosch), Dekkers (Jong AZ)

Toeschouwers: 4039

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders, Van den Bogert, Ryan, Maas (36. Van Hedel); Van der Heijden, Hammouti (74. Leijten), Ahannach (81. Halilovic); Verbeek (81. Cordoba), Konings (74. Möller), Patoulidis.