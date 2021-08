Bliksemstart helpt FC Den Bosch niet: eerste seizoensnederlaag in thuisduel met Jong Ajax

Stadion de Vliert ontplofte vrijdagavond toen FC Den Bosch al na vijftig seconden de leiding nam tegen Jong Ajax. Maar na negentig minuten stond er een 2-3-eindstand in het voordeel van de Amsterdamse beloften op het scorebord. Met het thuisverlies kwam er een einde aan de ongeslagen status van FC Den Bosch, dat zijn eerste twee competitieduels gewonnen had.

Bij FC Den Bosch keerde de weer fitte Ringo Meerveld vrijdag terug in het elftal. Dat ging ten koste van Sebastiaan van Bakel die naar de reservebank verhuisde. Meerveld stond op zijn vertrouwde nummer 10-positie. Ryan Leijten schoof door naar de linkervleugel. Op rechts stond, net zoals in de vorige duels, Roy Kuijpers. De werd al in de eerste minuut met een schitterende pass weggestuurd door Meerveld. Kuijpers legde twee Ajax-verdedigers in de luren en schoot na precies vijftig seconden de 1-0 op het scorebord.

Opmerkelijk: vorig seizoen maakte Kuijpers in Amsterdam de winnende goal in de uitwedstrijd tegen Jong Ajax (1-2). Dat was destijds zijn eerste treffer in het betaalde voetbal.

Na het vroege openingsdoelpunt ontspon zich een enerverende eerste helft met kansen aan beide zijden. Uit een van die mogelijkheden maakte Jong Ajax via Max de Waal in de 23ste minuut gelijk. In de tweede helft gaf Jong Ajax FC Den Bosch een lesje in effectiviteit. Waar Kuijpers en de voor Ricardo Kip ingevallen Van Bakel dotten van kansen misten, scoorden de Amsterdamse beloften via opnieuw De Waal en Naci Unuvar wel. De laatste deed dat binnen een minuut nadat hij als invaller in het veld kwam.

Met de twee Amsterdamse goals was het duel beslist. FC Den Bosch drong nog wel aan, maar een tweede doelpunt van de thuisclub leek er niet meer in te zitten. Totdat Kuijpers in blessuretijd de bal in een keer op zijn schoen nam en via de binnenkant van de paal raak schoot. De vleugelaanvaller eindigde de wedstrijd daarmee zoals hij die begonnen was, met een treffer. Het leverde FC Den Bosch evenwel geen punten op.

FC Den Bosch - Jong Ajax 2-3 (1-1). 1. Kuijpers 1-0, 23. De Waal 1-1, 53. De Waal 1-2, 68. Ünüvar 1-3, 93. Kuijpers 2-3.

Scheidsrechter: Perez

Gele kaarten: Leijten (FC Den Bosch), Martha, Van Gelderen, Fitz-Jim en Warmerdam (allen Jong Ajax).

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Van Beijnen, Van den Bogert, Van Grunsven, Van Hedel (75. Salasiwa); Felida, Meerveld (68. Mulders), Kip (57. Van Bakel); Kuijpers, Hornkamp, Leijten.