Blummel geeft Den Bosch gewenste afscheid

Na de thuisnederlaag tegen FC Emmen van maandag (1-2) waren de play-offs om promotie definitief uit beeld geraakt. Het elftal van Wil Boessen moest de motivatie uit andere dingen halen. Uit de zestiende plaats in de eerste divisie – te laag volgens spelers en staf – en de mogelijkheid om nog een paar plaatsjes te stijgen. Uit de serie van vijf nederlagen op een rij, die in Deventer een halt toegeroepen moest worden. Uit de kans om het seizoen in elk geval nog met een positief gevoel af te sluiten. Of simpelweg uit eergevoel.

Redenen te over, maar het is toch anders dan voetballen voor een duidelijk sportief doel. Dat bleek gisteren wel weer in de Adelaarshorst, waar zich een wedstrijd voltrok tussen twee ploegen die al wisten dat zij hun laatste wedstrijd van het seizoen speelden. De goede wil was er wel aan beide kanten, de bittere noodzaak ontbrak.

Na een voorzichtige openingsfase was het Go Ahead Eagles dat voor eigen publiek in de eerste helft de meeste dadendrang toonde. Den Bosch had wat medewerking van Pieter Langedijk nodig om ongeschonden het rustsignaal te halen. De aanvaller van de Deventenaren kon na een dik kwartier de bal in een leeg goal tikken, maar schoot uit een lastige positie wild over. Later in het duel was zijn inzet van randje strafschopgebied te slap om doelman Nick Leijten te verontrusten.

Alert

Den Bosch had bijna een halfuur nodig om voor het eerst echt dreigend te worden. Sven Blummel schoot in kansrijke positie over, maar zou zijn misser in de tweede helft meer dan goed maken. Steeds meer grip kregen de bezoekers op het duel, resulterend in de 0-1 kort na rust. Aanvoerder Niek Vossebelt kopte een voorzet van rechts vanaf de strafschopstip terug op Blummel, die alerter reageerde dan de verdedigers om hem heen en via doelman Sonny Stevens binnenschoot. Een kwartiertje later slalomde de linksbuiten zich langs Hamid Zarbaf en Stevens, om de bal rustig in een leeg goal te tikken: 0-2.