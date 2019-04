Boessen grijpt in bij FC Den Bosch, maar zonder resultaat

Nee, trainer Wil Boessen stuurde in het paasweekend niemand weg bij FC Den Bosch. Maar hij greep wel hard in binnen zijn spelersgroep. Danny Holla, Imrane Oulad Omar en Brahim Darri, geen van hen maakte gisteren deel uit van de wedstrijdselectie in het verloren uitduel met SC Cambuur (2-0). Waarom niet? ,,Omdat ze niet fit genoeg zijn. En ik wil in deze fase van het seizoen en straks in de play-offs alleen spelers die honderd procent fit zijn. Fysiek én mentaal”, zei Boessen na de nederlaag in Leeuwarden.