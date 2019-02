Boessen houdt vast aan elftal, Vermeij opnieuw op de bank bij FC Den Bosch

Trainer Wil Boessen stelt vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen Jong Ajax hetzelfde team op als vorige week in de verloren thuiswedstrijd tegen MVV (1-2). ,,Ik vind dat we goed voetbalden in dat duel. Dus ik geef die jongens vertrouwen”, zegt de coach.

Dat betekent dat de nieuwelingen die in januari gehaald zijn, waaronder spits Vincent Vermeij, opnieuw op de bank beginnen. ,,Ik heb die nieuwe spelers in de vorige duels meteen uitgeprobeerd om te zien wat voor vlees ik in de kuip heb. Maar op dit moment is dit de beste keuze. Dit is voorlopig mijn vaste elf”, aldus Boessen.

Om er meteen aan toe te voegen: ,,Maar zeker voorin en op het middenveld hebben we concurrentie volop. Op de training heeft iedereen de kans om een basisplek te veroveren.”

Blessures

Achterin kampt Boessen nog met de meeste problemen door blessures. Sam Kersten en Stefan Velkov zijn nog steeds niet fit, waardoor Julian Marchioni opnieuw naast Leo Väisänen in het centrum van de defensie staat.

Op het middenveld is Luuk Brouwers weer inzetbaar. Hij begint, net als Kevin Felida, op de bank. Brahim Darri is nog niet hersteld van zijn virusinfectie. Hij haakt naar verwachting volgende week weer aan op het trainingsveld.

Verder ontbreken de geblesseerden Oussama Bouyaghlafen (knie), Jordy van der Winden (knie) en Konrad Sikking (hersenschudding).

De Vliert

FC Den Bosch trainde donderdag weer in stadion De Vliert, nadat de vorige dagen op sportpark Heidelust in Sint-Michielsgestel getraind werd. De club was daarheen getrokken vanwege de slechte staat van het kunstgrasveld in De Vliert. Boessen en de medische staf van FC Den Bosch houden er rekening mee dat een aantal blessures in de selectie aan dat veld te wijten zijn.

,,Vandaar dat we even een beter veld gezocht hebben. In principe keren we nu weer terug in De Vliert. Maar als de pijntjes binnenkort de kop weer opsteken, verhuizen we mogelijk opnieuw naar Sint-Michielsgestel”, aldus Boessen. Het veld in De Vliert wordt komende zomer vervangen.