Boessen selecteert door: ook Ruben Rodrigues niet meer in hoofdmacht FC Den Bosch

Kakhi Jordania laat FC Den Bosch weer schitteren. Hoe zit het met zijn financiën?

19 januari Dankzij het geld van de 24-jarige Kakhi Jordania bloeit de kwakkelende voetbalclub FC Den Bosch in razend tempo op. Maar als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat dan ook? Een duik in de boekhouding van de piepjonge suikeroom uit Georgië, die bij de KNVB nog altijd onder de loep ligt.