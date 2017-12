Boessen wil vuurwerk zien tegen Fortuna Sittard

Speciaal tintje Voor Boessen is de wedstrijd tegen Fortuna er een met een speciaal tintje. De coach is geboren in Sittard, voetbalde er van zijn tiende tot zijn 26ste en keerde er later na uitstapjes naar SVV en De Graafschap ook weer terug. Bovendien was hij er jeugdtrainer, assistent-trainer en hoofdcoach.

Daarnaast is FC Den Bosch – Fortuna Sittard ook de ontmoeting tussen de huidige nummers vijf en twee uit de eerste divisie en de nummers vier en een uit de strijd om de tweede periode. ,,Fortuna is in vorm en wij zijn in vorm. Nu kunnen we tegen een goede ploeg laten zien wat we waard zijn”, aldus Boessen.