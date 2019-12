Bossche historie met zege op Avondje NAC

De onverzettelijkheid straalde er vanaf. Terwijl de fanatieke NAC-aanhang, dik 17.000 man sterk, zich op de tribunes van het Bredase Rat Verlegh Stadion steeds meer tegen de eigen ploeg keerde, groeide FC Den Bosch zichtbaar in de wedstrijd. Duels werden vol overtuiging aangegaan, steeds werd net dat stapje meer gezet. Waarmee het elftal wilde zeggen: dit Avondje NAC is voor ons, deze winst geven we never nooit meer weg.