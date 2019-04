Bossche kater met lichtpuntjes: ‘Hebben het aan onszelf te wijten’

Het gefoeter in de catacomben van De Vliert ging in eerste instantie richting scheidsrechter Bas Nijhuis. Hoe had de arbiter het in zijn hoofd gehaald om zeven minuten bij te trekken? Want uitgerekend in die extra tijd viel de 1-1 voor Sparta. Op een manier die ook nog eens niet veel ongelukkiger kon. Stefan Velkov, steunpilaar achterin, werkte de bal na een vrije trap in zijn eigen doel.