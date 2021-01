Bosschenaar Rutten speelt met NAC ‘thuiswedstrijd’ in De Vliert: ‘Leuk, maar ik ben al zo lang weg dat het me wel wat minder doet’

Natuurlijk is het leuk, spelen in de stad waar je woont. Het stadion van FC Den Bosch is praktisch om de hoek, dus het scheelt Rutten heel wat reistijd. Op en neer naar Breda hoeft niet. ,,En na de wedstrijd ben ik zo weer thuis, dat is wel wat anders.” Maar verder is het wedstrijd als alle andere, zo geeft de verdediger aan. ,,Het is leuk, maar ik ben al zo lang weg dat het me wel wat minder doet. Er lopen geen spelers meer rond waarmee ik gespeeld heb, alleen ken ik nog wat mensen binnen de club.”

Hij kijkt met een goed gevoel terug op zijn doorbraak bij FC Den Bosch. ,,Ik ben daar mijn carrière begonnen, zij hebben mij die kans gegeven.” Doet het hem dan wat dat zijn oude ploeg er zo slecht voor staat? ,,Dat wel. Nu met corona leeft het allemaal wat minder, omdat je niet naar het stadion mag. Maar normaal zie je dat het ook minder leeft als het slecht gaat en da's jammer. Want ik heb andere tijden gekend. Toen ik nog klein was, tijdens de glorietijden, was het altijd volle bak. Dat is wel wat anders.”

Ook met zijn huidige ploeg gaat het alles behalve goed. Na het gelijkspel tegen Jong PSV is de afstand op de bovenste twee ploegen zo groot geworden dat aan directe promotie vrijwel niemand meer denkt in Breda. ,,Het was niet het resultaat waarop we hoopten. Snel een streep eronder. Je moet er wel van leren, want er gingen meer dingen niet goed dan wel. Dat nemen we mee. Maar het belangrijkste was om snel die wedstrijd uit je gedachte te zetten en de focus op Den Bosch. Die ploeg zit net als wij in een lastige fase, maar ik schat ons hoger in.”

Volledig scherm Moreno Rutten © BSR Agency