Bouyaghlafen bezorgt FC Den Bosch oefennederlaag in Almere

Zeven competitiedoelpunten maakte hij in vier seizoenen voor FC Den Bosch in de eerste divisie. Gisteren zorgde Oussama Bouyaghlafen met een treffer voor zijn nieuwe club Almere City voor een oefennederlaag van zijn oude werkgever in Flevoland: 1-0.

FC Den Bosch handhaafde daarmee een twijfelachtige traditie: die van ex-spelers die tegen de club scoren na hun vertrek. Bouyaghlafen werd in de 66ste minuut niets in de weggelegd toen hij zijn hoofd tegen een voorzet van Jearl Margarita zette. Volledig vrijstaand kopte de vleugelspeler het enige doelpunt van de wedstrijd tegen de touwen.

Het zorgde voor een van de weinige momenten van opwinding in het verder gezapige oefenpotje. Zeven minuten na de treffer van Bouyaghlafen was Steven van der Heijden nog dicht bij de 1-1 toen hij voor FC Den Bosch op de paal schoot en even later kwam zowel Van der Heijden als Ryan Trotman een halve teen te kort om een scherpe voorzet van Mats Deijl binnen te werken.

Twee nederlagen op rij

De nederlaag is Almere was de tweede opeenvolgende verliespartij in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vorige week ging de ploeg van trainer Erik van der Ven ook met 1-0 onderuit tegen tweededivisionist TEC. De drie oefenduels daarvoor werden gewonnen: 9-0 tegen Nivo Sparta, 5-0 tegen De Treffers en 2-1 tegen Roda JC.

FC Den Bosch startte in Almere met Brem Soumaoro in de basis. De testspeler vormde met Jordy van der Winden het centrum van de defensie. De andere proefspeler, aanvaller Dylan George, begon op de bank.

Op het middenveld was er een basisplek voor Steven van der Heijden en voorin vormden Don Bolsius en Rik Mulders de vleugels naast centrumspits Jizz Hornkamp.

Weinig spektakel

In de eerste 45 minuten was er weinig te genieten in Yanmar Stadion. Wouter van der Steen moest in het eerste kwartier twee keer ingrijpen bij een kans van Almere, wat hij uitstekend deed, en FC Den Bosch kwam in drie kwartier niet verder dan een paar halve mogelijkheden.

Ook in de tweede helft wilde wedstrijd niet echt losbranden, zelfs niet na de treffer van Bouyaghlafen. Van der Ven gaf al zijn spelers speeltijd. FC Den Bosch zwoegde wel, maar wist afgezien van de twee kansen in de 73ste minuut amper gevaar te stichten.

Almere City – FC Den Bosch 1-0 (1-0). 66. Bouyaghlafen 1-0.

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Deijl, Soumaoro (62. Voets), Van der Winden (77. Haidary), Green (46. Van Hedel); Felida, Van Moorsel (62. Meerveld), Van der Heijden (77. Moreo Klas); Bolsius (46. Trotman), Hornkamp (77. Miedema), Mulders (46. George).