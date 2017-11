Bouyaghlafen vraagteken bij FC Den Bosch

Het is onzeker of Oussama Bouyaghlafen maandagavond mee kan doen in de thuiswedstrijd van FC Den Bosch tegen De Graafschap. De linksbuiten heeft last van zijn lies.

,,Ik hak maandag in overleg met de technische staf de knoop door. Alleen als hij honderd procent fit is, laat ik 'Ous' spelen. Anders neem ik geen risico", zegt FC Den Bosch-trainer Wil Boessen.

Kaars

Bouyaghlafen ging vrijdag in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur (2-2) al vroegtijdig naar de kant en werd toen vervangen door Dennis Kaars. De Noord-Hollander zal ook nu zijn vervanger zijn, als Bouyaghlafen niet blijkt te kunnen spelen.

Boessen was tevreden over de invalbeurt van Kaars in Leeuwarden. ,,Dennis is natuurlijk geen flankspeler, maar een jongen die op die positie wat meer naar binnen komt. Dat pakte tegen Cambuur goed uit."

Verbeek

Voor Danny Verbeek komt de wedstrijd van maandag nog te vroeg om in de basis te starten, zegt Boessen. ,,Danny is heel langzaam op de weg terug. Wij brengen hem voorzichtig via invalbeurten."

Verder verandert Boessen niets aan de ploeg die vrijdag in Friesland gelijkspeelde. De geblesseerden Zija Azizov, Mattias Andersson, Jeremy Fernandes en Giorgio Siani zitten nog steeds niet bij de wedstrijdselectie.

Topduel

FC Den Bosch - De Graafschap is, gezien de stand in de eerste divisie, een topduel. Op de reguliere ranglijst staan de ploegen vijfde en vierde, en in de tweede periode is FC Den Bosch tweede en De Graafschap vijfde. ,,Jammer dat de wedstrijd op maandagavond is. Dan komt er meestal minder publiek naar het stadion. Het zou mooi zijn als er toch wat meer volk op afkomt na onze goede reeks van de laatste weken", aldus Boessen.

FC Den Bosch is al negen competitiewedstrijden zonder nederlaag. Na het 3-2-verlies bij Telstar op 15 september werd er vijf keer gewonnen en vier keer gelijk gespeeld.

Indruk

Tegenstander De Graafschap maakt de laatste weken, na een moeizame competitiewedstrijd ook weer indruk. De Achterhoekers wonnen met 0-5 bij Jong Ajax en vrijdag in eigen huis met 4-0 van FC Eindhoven. Tussendoor werd alleen verloren van koploper NEC (1-3).

,,Het is een goeie ploeg, sterk ook in spelhervattingen. Maar ik ben er niet bang voor. En mijn spelers ook niet", zegt Boessen.