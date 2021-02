Eens het grootste talent van FC Den Bosch, nu gloort de Premier League voor Justin Hubner (17)

Toen Justin Hubner (17) voor het eerst op uitnodiging van Wolverhampton Wanderers in het klassieke Molineux Stadium was, wist hij al genoeg: dáár moet ik heen. Bij ouders Ferry en Brigitte en broer Dani stond het kippenvel ook al op hun armen, helemaal nadat er op een groot scherm ‘Welcome Justin’ stond in het stadion, dat in 1889 (!) werd gebouwd.