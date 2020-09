Brem Soumaoro: nog geen contract, maar al wel een vaste waarde in de basis van FC Den Bosch

Veel passie en strijd, maar geen punten voor FC Den Bosch in Breda

15 september FC Den Bosch was maandagavond dichtbij een stunt in de uitwedstrijd tegen koploper NAC. Maar door een laat doelpunt van Sydney van Hooijdonk stond de ploeg van trainer Erik van der Ven uiteindelijk toch met lege handen in Breda.