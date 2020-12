Brem Soumaoro vertrekt bij FC Den Bosch en gaat naar MVV

In De Vliert had Soumaoro (24) ook geen een contract. Hij haakte na een stageperiode in de voorbereiding aan bij de selectie van trainer Erik van der Ven en kwam in de eerste competitiehelft als amateur in dertien competitiewedstrijden en een bekerduel in actie voor FC Den Bosch.

Vooral in het begin van het seizoen speelde Soumaoro veel en had hij als centrumverdediger een basisplaats. Nadat hij in de verloren uitwedstrijd tegen zijn oude club Go Ahead Eagles (3-0) op 15 november geblesseerd raakte, kreeg hij zijn basisplek nooit meer terug.

Korte invalbeurten

De laatste duels voor de winterstop kwam Soumaoro bij FC Den Bosch niet verder dan een paar korte invalbeurten. Ook in de nabije toekomst leek hij niet op veel speeltijd te kunnen rekenen, kreeg hij van manager voetbalzaken Jan Gösgens te horen.

,,Ik heb hem dat eerlijk verteld”, zegt Gösgens, ,,Met de jongens die nu terugkeren van blessures, zowel in de achterhoede als op het middenveld, werd het allemaal wat minder voor Brem. Hij mocht blijven, maar hij heeft er in overleg met zijn zaakwaarnemer voor gekozen om naar MVV te gaan, waar hij meer aan spelen toe denkt te komen.”

Voor zijn tijd bij FC Den Bosch speelde Soumaoro, die oorspronkelijk afkomstig is uit het West-Afrikaanse Guinee, voor het Italiaanse Livorno, Go Ahead Eagles en Jong FC Twente. Daarvoor kwam hij uit voor Sparta Enschede, in de stad waar hij opgroeide.