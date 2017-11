Brouwers vervangt Van Son bij FC Den Bosch

Azizov Zija Azizov is terug als wisselspeler. Hij was lang uitgeschakeld door een buikspierblessure. Boessen heeft ook Kevin Felida van Jong FC Den Bosch aan de wedstrijdselectie toegevoegd. ,,Zodat ik dan, ondanks het ontbreken van Jens van Son, toch een verdedigende middenvelder op de bank heb.”

Complimenten

Boessen hoopt dat zijn ploeg er, na de gelijke spelen tegen SC Cambuur (2-2) en De Graafschap (1-1), wel in slaagt om te winnen van Go Ahead Eagles. ,,Het is leuk hoor, die complimenten voor ons spel, maar al dat gelijk spelen schiet niet op. We hebben vier punten laten liggen de laatste twee duels. Als we onze hoge positie willen handhaven, zullen we moeten winnen.”