Cambuur bezorgt FC Den Bosch de vierde nederlaag op rij: ‘Verschil op veld is kleiner dan op de ranglijst’

Een ‘grote test’, zo omschreef trainer Tomasz Kaczmarek de uitwedstrijd van FC Den Bosch tegen Cambuur. Zou het zijn ploeg lukken minder naïef te spelen en minder makkelijk goals weg te geven, was vooraf de grote vraag. Het antwoord was na dik een kwartier duidelijk: nee. Een cadeau gekregen aansluitingstreffer en discussie over een makkelijk gegeven strafschop voor Cambuur veranderden daar niets aan: 3-1.

Opnieuw verloor FC Den Bosch, al voor de vierde keer op rij dit prille seizoen, en opnieuw bleef achteraf het gevoel hangen dat dat niet per se had gehoeven. Want hadden uit die eerste twee aanvallen van Cambuur echt twee treffers moeten vallen? De vraag stellen is ’m beantwoorden. De Friezen sneden na 9 en 16 minuten spelen veel en veel te makkelijk op links door de Bossche defensie heen en zaten door treffers van Remco Balk al vroeg op rozen: 2-0.

,,Dat we zo op achterstand kwamen, dat mag natuurlijk niet gebeuren. Twee keer komen ze in de zestien, twee keer wordt er gescoord. Maar ik ben blij met wat we daarna hebben laten zien en hoe we ons hebben terug geknokt in de wedstrijd”, zei trainer Kaczmarek.

Geen overtuiging

Daar was wel een portie geluk voor nodig. Want het was aanvankelijk behoorlijk mat wat FC Den Bosch liet zien na die twee snelle tegentreffers. Overtuiging leek er nauwelijks te zijn. Maar door uitgerekend een Bosschenaar in Friese dienst nam het duel een verrassende wending. Yanick van Osch schoof de bal na 37 minuten spelen zo in de voeten van Kacper Kostorz, die goed het overzicht behield en de vrijstaande Rik Mulder vond: 2-1.

Gevierd werd de treffer nauwelijks, waarschijnlijk uit ergernis over het zwakke spel. Maar de goal maakte wel wat los bij FC Den Bosch. De ploeg Kaczmarek leek er daarna voor te willen gaan, maar voordat dat goed en wel kon, lag de wedstrijd plots stil. Een kopkans van Kostorz, drie minuten na de aansluitingstreffer, leverde FC Den Bosch een corner op die uiteindelijk niet werd genomen. Voordat Nick de Groot kon aanleggen werd een beker bier naar zijn hoofd gegooid en dus maande scheidsrechter Nick Smit alle spelers naar binnen te gaan. Nadat de wedstrijd werd hervat, leverde de corner niets op.

Uitgangspositie met mogelijkheden

Maar: FC Den Bosch zocht wel met een wat gelukkige 2-1-tussenstand de kleedkamer op. Het spel was misschien niet goed, maar de uitgangspositie bood zeker mogelijkheden. Dat leken de spelers te beseffen, want na rust kwam de ploeg van Kaczmarek duidelijk met andere energie het veld op. Wat heet. Binnen tien minuten waren Nick de Groot (kopbal die uit de doelmond werd geranseld) en Vieri Kotzebue (schot op de paal) dicht bij de gelijkmaker.

Maar juist toen Den Bosch aanspraak leek te maken op een resultaat, ging het alsnog mis. Wederom gebeurde dat via de linkerkant, waar uitblinker Balk werd weggestuurd. Doelman Jakub Orjzynski, die voor het eerst onder de lat stond omdat Joey Roggeveen op pad is met de nationale ploeg van Suriname, kwam te laat en vloerde de snelle vleugelspits. Of ging hij toch voor de bal? ,,In mijn ervaring heb ik alleen de bal gespeeld. En ik heb net de beelden bekeken, die bevestigden dat”, zei de huurling van Liverpool. Ook coach Kaczmarek was pissig: ,,In een goede fase verliezen we de wedstrijd door een penalty die een ervaren scheids nooit had gegeven.” Maar de bal ging dus wél op de stip. Milan Smit wist er wel raad mee en schoot hard raak: 3-1.

Den Bosch kon zich daarna niet nog een keer oprichten. Orjzynski voorkwam met een paar knappe reddingen dat het leed nog groter werd en hield Balk zo van een hattrick af. Dat hij daarmee de schade nog beperkt hield? De keeper haalde zijn schouders erbij op.

Volgende week ontmoet FC Den Bosch opnieuw een ploeg uit de bovenste regionen van de Keuken Kampioen Divisie. Dan komt MVV op bezoek in De Vliert. Weer een lastige tegenstander dus. ,,Maar we hebben vandaag opnieuw laten zien ook tegen een sterke ploeg goed mee te doen. Ik weet dat we daar nu niks aan hebben en er is ook geen reden om blij te zijn. Maar het verschil tussen Cambuur en FC Den Bosch is op de ranglijst zeven punten, op het veld zag ik dat niet terug. We moeten dat nu eindelijk eens omzetten naar punten. Dat moment komt, ik ben ervan overtuigd.”

Scoreverloop: 9. Balk 1-0, 16. Balk 2-0, 37. Mulders 2-1, 63. Smit 3-1 (pen.) FC Den Bosch: Ojrzynski; Henning, Van den Borgert (84. Laros), Maas; Mulders, Ikeshita (79. Kalinauskas), Zelalem, De Groot; Gyamfi (68. Leijten), Kostorz (84. Van Bakel), Kotzebue (79. Boumassaoudi). Geel: El Hilali, Balk, Caschili, Smit (Cambuur), Gyamfi, De Groot, Ikeshita, Ojrzynski (FC Den Bosch) Arbiter: Smit Aantal toeschouwers: 9411

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft FC Den Bosch verliest voor vierde keer op rij Over en uit. Weer weet FC Den Bosch niet te winnen. Ook Cambuur is te sterk voor de ploeg van Tomasz Kaczmarek: 3-1 Remco Balk wordt vervangen door Myles Veldman Sekou Sylla wordt vervangen door Thomas Poll Victor van den Bogert wordt vervangen door Mees Laros Kacper Kostorz wordt vervangen door Sebastiaan van Bakel Gele kaart voor Milan Smit Vieri Kotzebue wordt vervangen door Tomas Kalinauskas Yuya Ikeshita wordt vervangen door Ilias Boumassaoudi Nog een kwartier te gaan Cambuur was nog tweemaal dicht bij de 4-1, maar doelman Jakub Ojrzynski hield FC Den Bosch op de been. Zit er nog een aansluitingstreffer in? Gele kaart voor Yuya Ikeshita Gele kaart voor Gabi Caschili Dennis Gyamfi wordt vervangen door Ryan Leijten 3-1 GOAL (Penalty) van Milan Smit! Cambuur op 3-1 Milan Smit blijft koel vanaf de stip en schiet de bal hard, hoog in het doel Penalty Cambuur! Jakub Ojrzynski veroorzaakt een strafschop in zijn debuutwedstrijd voor FC Den Bosch Gele kaart voor Jakub Ojrzynski Gele kaart voor Nick de Groot Uur gespeeld Nog een halfuur te gaan, kan Den Bosch de sterkte start van de tweede helft een vervolg geven en voor de gelijkmaker gaan? Schot Van den Bogert over Aanvoerder Victor van den Bogert probeert het veraf, maar zijn schot gaat hoog over

